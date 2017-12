Gemeenteraad wil 100 km/u op ring 02u45 0

De gemeenteraad heeft een motie goedgekeurd om de maximale snelheid op de Brusselse Ring (R0) te verlagen naar 100 kilometer per uur. De motie werd overgemaakt aan Ben Weyts, Vlaams Minister voor Mobiliteit. "De ring, die dwars door Strombeek-Bever loopt, brengt zeer veel luchtvervuiling mee en veroorzaakt ernstige bewezen risico's voor de gezondheid van de buurtbewoners", legt milieuschepen Eddie Boelens (Groen) uit. "Het is algemeen bekend dat een verlaging van de snelheid ervoor zorgt dat auto's gemiddeld minder brandstof per kilometer verbruiken en tevens minder CO2 en andere uitstoot produceren. De ingreep zou tevens licht positieve gevolgen hebben op de doorstroming én verkeersveiligheid. Ook de geluidsoverlast zal hierdoor dalen." (DBS)