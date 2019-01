Gemeenteraad en college vanaf nu volledig digitaal DBS

22 januari 2019

11u06 0 Grimbergen Alle beleidsvergaderingen van het gemeentebestuur van Grimbergen verlopen vanaf nu digitaal. Dat wil zeggen dat alle dossiers van de gemeenteraad, de OCMW-raad, het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau en het autonoom gemeentebedrijf voortaan elektronisch behandeld worden. De omschakeling naar de nieuwe werkmethode heeft heel wat voordelen, zowel op het vlak van efficiëntie als voor het milieu.

Tot eind vorig jaar werd er voor die vergaderingen nog veel met papier gewerkt. Nu is er overgeschakeld op een nieuw softwarepakket. Hiermee wordt niet alleen de papierstroom gereduceerd, er kan ook efficiënter gewerkt worden.

Ook de stemmingen tijdens de vergaderingen gebeuren vanaf nu digitaal. Tot vorig jaar moesten bij elke stemronde de opgeheven handen nog manueel geteld worden. Een extra voordeel van het softwareprogramma is dat bepaalde punten volledig elektronisch behandeld kunnen worden (I-Voting), zodat die dossiers niet meer in de vergaderingen aan bod moeten komen. Op donderdag 17 januari ontvingen alle gemeenteraadsleden een tablet waarop ze de vergaderpunten kunnen raadplegen en waarmee ze kunnen stemmen.

Alle agendapunten en besluiten worden ook digitaal raadpleegbaar voor de burger. Dat is een eis van de Vlaamse Overheid in het kader van de actieve openbaarheid van bestuur. Via de gemeentelijke website kunnen burgers de agenda en de beslissingen van alle beleidsvergaderingen raadplegen. Vroeger kon dat ook al voor de beslissingen van de gemeenteraad, maar toen was dat nog in pdf-vorm, nu gaat dat via een portaal met open data. Daarnaast zal de burger binnenkort de zittingen van de gemeenteraad ook kunnen herbeluisteren via de website van de gemeente.

Niet alleen op papier wordt bespaard, er worden ook minder uitlaatgassen geproduceerd. Tot voor kort werden alle gemeenteraadsdossiers nog maandelijks in papieren versie aan huis geleverd bij 33 gemeenteraadsleden, dat hoeft nu niet meer.