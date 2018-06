Gemeentebestuur leert buxusmot op juiste manier bestrijden 07 juni 2018

02u49 0 Grimbergen Het gemeentebestuur geeft buxuseigenaars raad in hun strijd tegen de buxusmot. De bestrijding van de rupsen vraagt namelijk een specifieke aanpak.

"Ook heel wat inwoners van Grimbergen hebben schade in de tuin omwille van de buxusmot", zegt milieuschepen Eddie Boelens (Groen). "Het is daarbij echt af te raden om naar chemische producten te grijpen om de mot te bestrijden. Die producten werken niet altijd. Ze zijn ook schadelijk voor andere insecten en voor insectenetende vogels. De mezen zijn hier het grootste slachtoffer van."





Composteringsinstallatie

Als de schade aan de buxus al te ver gevorderd is, moet de aangetaste struik verwijderd en zo snel mogelijk verwerkt worden in een professionele composteringsinstallatie. De hoge temperaturen die tijdens het composteringsproces ontstaan, bieden garantie voor het doden van de verschillende stadia van de buxusmot. Buxus is groenafval en kan dus afgevoerd worden naar het recyclagepark." (DBS)





Inwoners met vragen kunnen terecht op de website www.sosbuxusmot.be.





