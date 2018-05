Gemeente zoekt alternatief voor feestzaal Fenikshof 09 mei 2018

02u40 0 Grimbergen De gemeente moet op zoek naar een nieuwe feestzaal voor de verenigingen nu de abdij in het Fenikshof opnieuw een brouwerij wil onderbrengen.

De abdijgemeenschap wil zoals bekend opnieuw bier brouwen, zoals voor de Franse Revolutie. De bedoeling is om de nieuwe variëteit van 'Grimbergen' te produceren in een microbrouwerij op de abdijsite. "Het is een droom die al lang leeft om aan te knopen bij die eeuwenoude traditie en op exact dezelfde plek als destijds ons eigen bier te brouwen", zegt pater Karel Stautemas die zich tegen 2020 als volleerd bierbrouwer hoopt op te werpen. Die plek, dat is de grote zaal van het Fenikshof, die ook tot de abdijsite behoort.





Huurcontract loopt af

De plannen bezorgen de gemeente kopzorgen. Voor de verenigingen is het namelijk dé plek voor allerhande quiz-avonden en eetfestijnen. Een alternatief is nog niet meteen voorhanden. Schepen Kirsten Hoefs denkt aan de beschermde Charleroyhoeve, waar nu onder meer nog het vredegerecht huist. Een en ander moet wel nog onderzocht worden. Het huurcontract van de gemeente voor zaal Fenikshof loopt in oktober van volgend jaar af. De gemeente heeft dus nog wel wat tijd om een alternatief te bedenken. (DBS)