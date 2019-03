Gemeente zit nu ook op Facebook DBS

12 maart 2019

10u24 0 Grimbergen De gemeente Grimbergen is vanaf nu ook op Facebook actief.

“Facebook is een beetje de virtuele dorpsstraat geworden. Dit is een eerste stap in onze nieuwe communicatiestrategie waarmee we de burger sneller en ruimer willen informeren”, zegt schepen van Digitalisering en Communicatie Anne-Laure Mouligneaux (N-VA). “

De gemeente zal alle nieuwsberichten posten en de bevolking informeren over evenementen, wegenwerken, dienstverlening,... De inwoners kunnen de bestuursdiensten ook via Messenger (privéberichten) contacteren.

Na een paar weken zal de werking van de gemeentelijke Facebookpagina (Gemeente Grimbergen) geëvalueerd worden, ook op het vlak van extra werklast voor het personeel.

Uiteraard blijft de gemeente ook via de klassieke kanalen communiceren zodat ook inwoners die niet op Facebook actief zijn, geïnformeerd blijven.