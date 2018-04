Gemeente zet in op betaalbare kinderopvang 27 april 2018

Amper veertien onthaalouders telt de gemeente nog. Zij hebben vorig jaar 134 kindjes opgevangen. Een dalende trend, zoals overal in Vlaanderen. De gemeente investeert dan ook in een nieuw kinderdagverblijf.

"Voor Grimbergen, dat heel wat jonge gezinnen telt, blijft het aanbieden van voldoende plaatsen betaalbare kinderopvang een belangrijk aandachtspunt", zegt OCMW-voorzitter Trui Olbrechts. "Het OCMW en het gemeentebestuur hebben zich dan ook sterk ingezet om nieuwe plaatsen te realiseren. Hiermee anticipeerden we al op de visie van de Vlaamse regering, want Vlaanderen beoogt tegen 2030 een kinderopvangplaats voor elk gezin dat daar nood aan heeft."





"Begin september kijken we uit naar de opening van het nieuwe kinderdagverblijf in de Van der Nootstraat, dat plaats biedt aan de opvang van 36 kindjes van 0 tot 3 jaar. Het pand wordt nu gerenoveerd. Kind en Gezin ondersteunt dit project en voor de uitbating werken we samen met de vzw Landelijke Kinderopvang."





Ondertussen zijn het kinderdagverblijf Stekelbees in Beigem (met 23 plaatsen) evenals de kinderdagverblijven Villa Rijckendael en SAM (57 plaatsen) in Strombeek al gevestigde waarden. "Samen met de partners 3Wplus en Landelijke Kinderopvang die voor de uitbating van deze kinderdagverblijven zorgen, kunnen we nu in onze gemeente een ruim aanbod betaalbare en duurzame plaatsen kinderopvang aanbieden." Nieuwe onthaalouders blijven wel van harte welkom. Meer info op 02/272.49.60 (DBS)