Gemeente wil meer betaalbare huurwoningen 19 april 2018

02u28 1 Grimbergen De gemeente Grimbergen wil meer huurwoningen goedkoper aanbieden. De gemiddelde huurprijs voor een gezinswoning bedraagt 900 euro, en dat is voor veel mensen te duur.

De gemeente gaat actief op zoek naar eigenaars die hun woning willen verhuren via Webra. Dat sociaal verhuurkantoor huurt zelf woningen voor een termijn van negen jaar, ondersteunt de eigenaars bij het renoveren van de woning - indien nodig - en verhuurt de woning dan voor een schappelijke prijs. Op dit moment zien veel eigenaars zo'n formule echter niet zitten, omdat het minder opbrengt dan verhuren via de reguliere markt.





Hulp bij renovatie

"De gemeente wil dat compenseren door woningeigenaars belastingvoordelen toe te kennen en hen financieel te ondersteunen bij de renovatie van hun woning", zegt schepen van Wonen Paul Hermans (CD&V). Grimbergen investeert samen met de vzw 3Wplus ook in een extra medewerker voor Webra, die de opdracht zal krijgen om extra huurwoningen voor het sociaal verhuurkantoor aan te brengen.





"De vraag naar betaalbare en comfortabele huurwoningen in Grimbergen is groot", benadrukt OCMW-voorzitter Trui Olbrechts. "We willen de werking van Webra maximaal ondersteunen. Daarom openden we bij het OCMW een trefpunt van Webra, waar eigenaars terechtkunnen voor informatie."





Grimbergen hoopt op termijn een dertigtal woningen te kunnen verhuren voor zo'n 500 euro per maand. (DBS)