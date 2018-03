Gemeente waarschuwt voor misleidende brieven 06 maart 2018

02u48 0 Grimbergen Het gemeentebestuur ontving van een aantal inwoners vragen en opmerkingen over brieven in verband met groepsaankopen voor elektriciteit en isolatie. In die brieven wordt de indruk gewekt dat het gaat om een overheidsinitiatief, maar dat is niet het geval.

"Onder de noemer 'Vlaanderen Isoleert' stuurt een commercieel bedrijf uit Nederland brieven naar inwoners uit Grimbergen", legt burgemeester Marleen Mertens (CD&V) uit. "In hun schrijven wekken ze de indruk te werken met de Vlaamse overheid. Ze verwijzen ook naar de website vlaanderenisoleert.be. Die website lijkt op communicatie vanuit de Vlaamse overheid, maar is een initiatief van commerciële isolatiebedrijven."





Een andere firma, Wikipower, stuurt gelijkaardige brieven over een groepsaankoop voor elektriciteit. "In die brief wekken zij de indruk dat zij samenwerken met het gemeentebestuur van Grimbergen, wat niet klopt. Wij hebben wel een groepsaankoopactie lopen in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant. Die actie richt zich op dakisolatie en fotovoltaïsche zonnepanelen en loopt nog tot 1 april."





(DBS)