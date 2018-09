Gemeente vraagt bescherming vakwerkschuur 05 september 2018

02u28 0 Grimbergen Het gemeentebestuur heeft een beschermingsaanvraag ingediend voor de vakwerkschuur naast de Tommenmolen. Op zondag 9 september kunnen nieuwsgierigen het gebouw bezoeken tijdens de Open Monumentendag.

Naast de Tommenmolen staat een vakwerkschuur met een bijzonder verhaal. Tot 1977 stond de schuur 500 meter verderop. Op initiatief van het gemeentebestuur en met de hulp van het openluchtmuseum Bokrijk werd ze stukje per stukje gedemonteerd. Vervolgens werd het vakwerk weer opgericht, het leemwerk aangebracht en het rieten dak geplaatst.





In 1982 werd het gebouw ingericht als tentoonstellingsruimte. Aangezien deze bijzondere schuur kwetsbaar bouwkundig erfgoed is, diende het gemeentebestuur een beschermingsaanvraag in. Het agentschap Onroerend Erfgoed antwoordde hierop dat ze voorlopig nog geen beslissing neemt, omdat er in de Vlaamse Rand verder onderzoek moet gebeuren.





"Uiteraard is het jammer dat de schuur nog niet als monument beschermd kan worden", zegt cultuurschepen Kirsten Hoefs (CD&V). "Zo'n bescherming is immers de beste garantie op het voortbestaan van een onderhoudsgevoelig bouwwerk. Het is echter goed nieuws dat de erfgoedwaarden van de schuur erkend worden door het agentschap en dat deze aanvraag aan het licht brengt dat er onvoldoende kennis is over vakwerkbouw en schuren. (DBS)