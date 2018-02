Gemeente verkoopt bouwgrond 22 februari 2018

02u40 0

Het gemeentebestuur gaat over tot de openbare verkoop van een perceel bouwgrond gelegen op de hoek van de Burtinstraat en Borrekensveld in Strombeek-Bever. De instelprijs bedraagt 155.000 euro. Volgens het opmetingsplan van het studiebureau mesO bvba heeft het perceel bouwgrond een oppervlakte van 415 vierkante meter. De zitdag van de openbare verkoop zal doorgaan op donderdag 8 maart om 14 uur in café Het Sportlokaal, Prinsenstraat 28 in Grimbergen. Informatie kan bekomen worden via het notariskantoor Sandry Gypens, notaris@gypens.be. Voor vragen met betrekking tot de stedenbouwkundige mogelijkheden kan je contact opnemen met de gemeentelijke dienst Stedenbouw op het algemeen telefoonnummer 02/260.13.39 of via ruimtelijke.ordening@grimbergen.be. (DBS)