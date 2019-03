Gemeente roept op om deel te nemen aan ‘Grote Lenteschoonmaak’ DBS

26 maart 2019

14u41 0 Grimbergen Voor de achtste keer neemt Grimbergen op zaterdag 30 maart deel aan de ‘Grote Lenteschoonmaak’ in Vlaanderen.

De gemeente roept opnieuw inwoners, verenigingen, wijkcomités en politieke mandatarissen op om mee te helpen om de Grimbergse straten zwerfvuilvrij te maken. Afspraak zaterdag om 13.30 aan de parking van het Prinsenbos, de ingang van het CC in Strombeek-Bever, de Verbindingsweg in de Borgt, de kerk van Humbeek, of de Verbrande Brug.

De gemeente zorgt voor gratis handschoenen, grijpers, vuilniszakken en fluohesjes. Wie wil meehelpen geeft bij voorkeur een seintje via milieu@grimbergen.be, zodat de gemeente voldoende materiaal kan voorzien. Inwoners die op een ander tijdstip liever individueel, met enkele vrienden of met het gezin de handen uit de mouwen steken, mogen dat ook laten weten per mail.

De deelnemers ontvangen na afloop van de opruimactie, die tot 15.30 uur duurt, een kleine attentie tijdens de bedankingsreceptie (om 16 uur) met een hapje en een drankje in de raadzaal van het gemeentehuis.

