Gemeente roept inwoners op om stormschade te melden DBS

12 maart 2019

17u12 0 Grimbergen De gemeente gaat na of ze de stormwinden van afgelopen weekend kan laten erkennen als algemene ramp. Ook in Grimbergen was er heel wat schade.

Vlaamse gemeenten die het voorbije weekend zware schade ondervonden als gevolg van de rukwinden, kunnen bij het Rampenfonds een aanvraag indienen om dit stormweer te erkennen als ramp.

“Als gemeente dienen we een inschatting van de schade te maken. Hiervoor moeten we weten hoeveel inwoners er schade hebben geleden”, licht schepen Philip Roosen (N-VA) toe. “Onze gemeente heeft 30 dagen de tijd om bij het Rampenfonds een aanvraag in te dienen om dit stormweer te kunnen laten erkennen als ramp, waarna het KMI een onderzoek kan opstarten. Daarom vragen we de inwoners om ons de geleden schade te melden met het aangifteformulier dat je op de website vindt in het e-loket.”

Bij schade dien je in eerste instantie uw verzekering aan te spreken. Daarna kan je bij de gemeente aangifte doen van de opgelopen schade met foto’s, de geraamde kosten en een omschrijving van de schade. De tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds is voorbehouden voor goederen die niet kunnen verzekerd worden in het kader van een brandpolis ‘eenvoudige risico’s’.

De gemeente zal op basis van de schademeldingen, de omvang van de schade voor het grondgebied Grimbergen aan het Rampenfonds doorgeven. Als de Vlaamse Regering beslist dat deze stormwinden als ramp erkend worden, zullen de inwoners hierover geïnformeerd worden zodat ze een schadedossier kunnen indienen bij het Vlaamse Rampenfonds.