Gemeente ondersteunt peukencampagne Intradura 10 juli 2018

Schepen van Leefmilieu Eddie Boelens (Groen) heeft het startschot gegeven voor een nieuw onderdeel van de peukencampagne van intercommunale Intradura. Het rioolputje in de Hogesteenweg in het centrum was de eerste plaats waar "Niets ingooien. Hier begint de zee." gespoten werd. Met die tekst willen Intradura en de gemeente personen erop attent maken dat afval niet in de riool gegooid mag worden.





"We stellen vast dat, zeker in de omgeving van restaurants en cafés, heel veel zaken in het rioolputje belanden. Vooral sigarettenpeuken", zegt Boelens. Op de jaarmarkt in Grimbergen gaat Intradura pocketasbakjes uitdelen. Dat zijn kleine afsluitbare asbakjes die je in je broekzak kan steken. (DBS)