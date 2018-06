Gemeente houdt inspraakmoment voor inwoners 11 juni 2018

Het gemeentebestuur organiseert op 21 juni een inspraakmoment met thematafels waarop inwoners hun mening kwijt kunnen over zaken als wonen, welzijn, mobiliteit, veiligheid en inspraak. Alle Grimbergenaren kunnen hieraan deelnemen. Het gemeentebestuur bevraagt momenteel al een deel van haar inwoners over wat er leeft in de gemeente. 1.400 inwoners kregen een vragenlijst in de bus. In de enquête komen verschillende thema's aan bod, waaronder de leefomgeving en de dienstverlening van gemeente en OCMW. Elk bestuur is verplicht om voor de verkiezingen een zogenaamde omgevingsanalyse op te maken. Een omgevingsanalyse bevat een overzicht van de sterke punten en de verbeterpunten van de gemeente. Om deze analyse te maken, heeft de gemeente ook de input nodig van de inwoners.





Sterke en zwakke punten

Op basis van de resultaten van de bevraging en het inspraakmoment worden de sterke en zwakke punten van de gemeente in kaart gebracht. Die vormen dan de basis voor de opmaak van het meerjarenplan voor de komende legislatuur. Het inspraakmoment vindt plaats op 21 juni om 19.30 uur op het gemeentehuis. Inschrijven via het e-loket kan nog tot 13 juni.





