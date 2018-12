Geladen schip botst tegen kaaimuur DBS

11 december 2018

06u07 3 Grimbergen Op het Zeekanaal is maandagavond rond 19 uur een volgeladen schip tegen de kaaimuur gebotst ter hoogte van de brug van Humbeek. “We schrokken ons een hoedje”, zegt Wilfried Igné die op de Westvaartdijk woont.

“Het was een serieuze ‘kwak’. Ons huis kraakte en het leek wel of ik in mijn zetel ‘opgetild’ werd. Omdat ik niet meteen wist wat er aan de hand was, ben ik meteen in alle kamers gaan kijken en heb ik ook de gasleiding gecontroleerd. Toen zag ik dat er buiten op de kade volk stond en hoorde ik wat er gebeurd was. Ik was wel opgelucht dat het maar dat was. Schade aan mijn woning lijkt er niet echt te zijn. Ik ga het huis wel nog eens controleren bij daglicht.”

“Het schip lag blijkbaar te wachten voor de gesloten brug”, vertelt Igné nog. “De stuurman moet de controle zijn verloren met de botsing tot gevolg. Het Nederlandse schip raakte zeker beschadigd maar hoe ernstig is niet duidelijk. Na een tijdje is de brug toch omhoog gegaan en is het kunnen doorvaren.”