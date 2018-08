Geen straf voor duw aan schoonmoeder 14 augustus 2018

Een 20-jarige man uit Grimbergen is zonder straf weggekomen na een incident met zijn schoonmoeder. De man had problemen met zijn echtgenote. Haar moeder bemoeide zich ermee en dit leidde tot een confrontatie tussen haar en haar schoonzoon. Volgens het parket gaf hij haar zelfs enkele slagen. De man zelf ontkende dit. "Meer dan een duw is er niet gebeurd", klonk het. Omdat hij niet inging op een voorstel tot strafbemiddeling werd hij gedagvaard. "Ook een duw valt onder het misdrijf 'slagen en verwondingen'", aldus het parket. De verdediging vroeg de opschorting. De rechter ging hier op in gezien het blanco strafblad van de betrokkene en het feit dat het niet om zwaar geweld ging.





(WHW)