Frans en Marie-Jeanne zijn halve eeuw getrouwd 26 juli 2018

02u41 0

Frans Mertens (74) en Marie-Jeanne De Wael (70) uit Humbeek hebben zopas hun gouden huwelijksverjaardag gevierd. Het koppel trouwde in 1968 in Grimbergen. Ze kregen met Ludwig en Veerle twee kinderen die hen op hun beurt al vier kleinkinderen schonken. Frans werkte als magazijnier en daarna als inspecteur kwaliteitscontrole. Marie-Jeanne zorgde voor het huishouden en werkte ook op de luchthaven. Ze leerden mekaar destijds kennen op een bal in zaal Eldorado. Beide jubilarissen zijn lid van wandelclub Morgendstond. Hun hobby's zijn naast wandelen ook fietsen en tuinieren.











(DBS)