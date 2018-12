Frank Deboosere stopt met Astroclub Populaire weerman wil het rustiger aan doen maar blijft wel vrijwilliger bij MIRA Dimitri Berlanger

26 december 2018

11u25 0 Grimbergen Einde van een tijdperk op volkssterrenwacht MIRA: vrijdag vindt daar de laatste ‘Astroclub’ mét weerman Frank Deboosere plaats. Elke laatste vrijdag van de maand hield Deboosere er als vrijwillig medewerker een lezing gevolgd door een waarnemingsavond bij helder weer. “Ik wil het wat rustiger aan gaan doen”, aldus de weerman, die wel vrijwilliger blijft bij MIRA.

“In 2001 gingen we met deze formule van start op de volkssterrenwacht”, vertelt Philippe Mollet van MIRA. “We opteerden om die avonden te organiseren op elke laatste vrijdag van de maand, behalve in juli en augustus. En kijk, de tijd gaat snel. Frank heeft intussen 162 keer zijn maandelijkse Astroclub gehouden. Omdat de formule erg succesvol was en is en de zaal ook maar een beperkte capaciteit heeft van tachtig personen gaf Frank ook meerdere voorstellingen, wat zijn totaal op 311 brengt. Uiteraard konden we Frank begrijpen toen hij ons begin dit jaar liet weten dat hij het vanaf 2019 ietsje rustiger aan wou doen.”

Tijdrovend

Deboosere krijgt dikwijls aanvragen voor spreekbeurten. “Maar het leven van een weerman is druk, en dan heb ik nog vier lieve kinderen en een schat van een vrouw”, zegt de populaire weerman. “Vele jaren heb ik als vrijwilliger deze uiteenzettingen bij volkssterrenwacht MIRA gegeven. De bedoeling van de Astroclub was om moeilijke dingen uit astronomie en weerkunde op een eenvoudige manier uit te leggen, met multimedia en een knipoog. Het voorbereiden van een Astroclub was tijdrovend, en mijn werk als weerman wordt almaar drukker. Daarom heb ik beslist om ermee op te houden. Ik blijf natuurlijk wel vrijwilliger bij MIRA.”

De Astroclub verdwijnt echter hoegenaamd niet. “De naam verandert wel van ‘Astroclub met Frank Deboosere’ naar simpelweg ‘Astroclub’, en de frequentie verdubbelt: elke tweede en laatste vrijdag van de maand, behalve in juli en augustus”, aldus nog Mollet.

Allerlaatste Astroclub

Maar eerst is er nog de allerlaatste Astroclub met Frank Deboosere nu vrijdag. “Die zal verlopen volgens het vertrouwde recept. We beginnen om 19.30 uur, maar omdat het een bijzondere avond is waarbij we extra veel volk verwachten en we Frank uitvoerig willen bedanken, vindt de voorstelling plaats in de grote zaal van het Fenikshof. En er staan uiteraard enkele verrassingen op het programma...”

“In deze allerlaatste Astroclub kijken we naar de toekomst”, zegt Deboosere. “Welke planeten zijn er in 2019 zichtbaar aan de hemel? Zijn er perioden met veel vallende sterren? Welke speciale verschijnselen kunnen we met een kleine telescoop of met een verrekijker zien? We blikken ook even vooruit naar wat de ruimtevaart ons in 2019 allemaal te bieden zal hebben.”

Frank Deboosere laat MIRA zoals hij zelf zegt ook zeker niet los: op vrijdag 10 mei is hij er alweer te gast met een multimediavoorstelling. Info over de activiteiten en astroclub: www.mira.be.