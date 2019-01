Frank Deboosere krijgt koepel volkssterrenwacht naar zich vernoemd DBS

09 januari 2019

18u47 1 Grimbergen Frank Deboosere krijgt een koepel naar zich genoemd op volkssterrenwacht MIRA. Uit erkentelijkheid voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger op MIRA zal de nieuwe koepel waarin ook de gloednieuwe telescoop staat de naam van de bekende weerman dragen. “Een hele eer”, reageert Deboosere die onlangs een punt zette achter de populaire ‘Astroclub’ op MIRA.

De volkssterrenwacht heeft in het kader van haar 50ste verjaardag geïnvesteerd in een nieuwe grotere koepel, waar meer mensen binnen kunnen, en een gloednieuwe spiegeltelescoop.

Die koepel zal dus de naam dragen van de populaire weerman. “Ik ben heel blij en vereerd. Het zal wel wat moeilijk uit te spreken zijn maar ik hoop vooral dat veel mensen naar de sterren gaan kijken in de ‘Deboosere-koepel’”, reageert de weerman bij VRT NWS.

De vernieuwingsoperatie bij MIRA had wel wat voeten in de aarde. “Beide projecten zijn nu wel zo goed als rond”, zegt Philippe Mollet van MIRA. “De 50 cm kijker is intussen geassembleerd en uitgebalanceerd en het draaimechanisme van de koepel moet nog wat geperfectioneerd worden maar binnen de kortste keren zijn koepel en telescoop een gewoon onderdeel van een bezoek aan MIRA, alsof ze er al jaren staan.”

De nieuwe koepel kost zo’n 80.000 euro en werd grotendeels gefinancierd door de Nationale Loterij. Het prijskaartje voor de nieuwe telescoop, gefabriceerd in Hong Kong, bedraagt 50.000 euro en werd naast eigen middelen voor de helft bekostigd met de opbrengsten van een crowdfunding,