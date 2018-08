Foto-expo over kermiskoersen 28 augustus 2018

02u48 0

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van wielerclub Maalbeekspurters wordt tijdens het kermisweekend een fototentoonstelling georganiseerd met als thema 'de koers op Kultuur gezet'. Het betreft een fototentoonstelling over de kermiskoersen in groot Grimbergen door de jaren heen met tal van foto's uit de oude doos. De tentoonstelling in de raadzaal van het gemeentehuis is te bezoeken vanaf vrijdag 1 september (opening), vervolgens op zaterdag (jaarmarkt) en zondag, alsook op maandag tijdens de wielerkoers 's avonds. De afsluiting is voorzien op woensdagavond 5 september. (DBS)