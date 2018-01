Filmploeg uit Hollywood in abdij 02u30 0

Hollywood is zopas neergestreken in de abdij van Grimbergen. Een volledige filmploeg van Warner Bros. Pictures kwam er vorige week twee dagen lang opnames maken in het kader van een documentaire over de geschiedenis van het bier. Zij kozen de abdij van Grimbergen uit op aangeven van brouwerij Carlsberg. De documentaire zal lopen op enkele Britse zenders en in de Verenigde Staten. Grimbergen en de abdij worden dus nog maar eens op de wereldkaart gezet. De filmploeg van Warner Bros. Pictures ging na het werk overigens gezellig samen een echte 'Grimbergen' proeven in brasserie 'De Kroon' op het Kerkplein.





(DBS)