Fatale brand na WK-feestje AVONDJE VOETBAL KIJKEN EINDIGT 'S OCHTENDS IN DRAMA SILKE VANDENBROECK

09 juli 2018

02u33 0 Grimbergen Terwijl iedereen zijn roes lag uit te slapen na de overwinning van de Rode Duivels, kwam er zaterdagochtend abrupt een einde aan het leven van Karl Mockel (48). Hij kwam om het leven bij een brand nadat hij en enkele vrienden de avond ervoor samen naar de WK-wedstrijd hadden gekeken. Drie andere personen raakten gewond.

Zaterdagochtend omstreeks 4.30 uur sloeg het noodlot toe voor Karl Mockel. In zijn appartement op het gelijkvloers in de Tweelindendreef ontstond een brand die catastrofale gevolgen had. De 48-jarige man kwam om het leven, een goede vriend van hem raakte zwaargewond. Twee buren raakten lichtgewond. Alle drie werden ze overgebracht naar het ziekenhuis, maar voor Karl kon geen hulp meer baten. Hij laat een 17-jarige zoon achter. "Karl was een schat van een vent", zegt Jan Sacré, de beste vriend van Karl, met tranen in de ogen. Jan en zijn vrouw Nathalie Otte zijn zaterdagochtend meteen naar het appartement getrokken waar Karl eerder die ochtend om het leven was gekomen. "Ik kan nog steeds niet bevatten dat hij er niet meer is. Gisteravond hebben we hier nog samen naar de voetbal gekeken."





Onwezenlijk

Toen Jan het nieuws kreeg, was hij er kapot van. "We kregen zaterdagochtend een telefoontje van een buurvrouw, Karl was om het leven gekomen. We zijn er echt niet goed van. Het is zo onwezenlijk. Vrijdagavond hebben we hem nog samen naar de match gekeken en nu is hij er niet meer." Samen met zijn vrouw Nathalie had Jan er een heel leuke WK-avond opzitten. "Net zoals heel België hebben we de overwinning uitgebreid gevierd. We zijn pas om 3 uur 's nachts naar huis gegaan. Toen we vertrokken, leek alles nog in orde. Ik denk dat Karl en de anderen nog even verder hebben gevierd, maar wij hebben alleszins niets vreemds opgemerkt", gaat Jan verder. "Karl rookte graag sigaren, wie weet heeft hij er na het feest eentje niet goed gedoofd? We hopen dat we snel een verklaring zullen hebben."





Uit raam gesprongen

Het parket Halle-Vilvoorde heeft ondertussen een branddeskundige aangesteld. "Op het eerste zicht wijst niets op opzettelijke brandstichting", zegt woordvoerder Gilles Blondeau. Het had trouwens niet veel gescheeld of er was nog een tweede dodelijk slachtoffer gevallen. "Een vriend van Karl, Philippe, logeerde al een tijdje bij hem. Ook hij keek vrijdagavond mee naar de match. Hij kon gelukkig ontsnappen door uit een raam te springen. We hopen dat Philippe snel het ziekenhuis mag verlaten."





Goede band

Jan is nog steeds in shock. "Ik heb Karl via een gemeenschappelijke vriend leren kennen. Er was meteen een klik. Vanaf dat moment zag ik hem zo'n vijf keer per week. Zo'n goede band hadden we", zegt Jan. "Karl was altijd goedgezind en stond altijd voor je klaar. Je kon ook niet kwaad zijn op hem. Hij zal een grote leegte achterlaten bij heel wat vrienden."