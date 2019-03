Familiefestival ‘Door de Bomen’ in CC Strombeek DBS

12 maart 2019

14u32 0 Grimbergen Familiefestival ‘Door de Bomen’ vindt zondag 17 maart voor het vijfde jaar op rij plaats in en om cultuurcentrum Strombeek. Kinderen van 3 tot 12 jaar en hun (groot-)ouders, kunnen hun hart ophalen tijdens deze pittige dag vol verrassende voorstellingen, animaties en workshops.

Ook dit jaar zijn op het festival weer heel wat theaterpareltjes te beleven. Verder zijn er op het festivalterrein ook heel wat animaties en installaties te vinden zoals ‘Tetra Town’, waarbij alles gemaakt is van lege drankkartons, ‘Het Doolhofkasteel’, waar je kunt verdwalen in een heus kasteel volledig opgetrokken uit recuperatiemateriaal, of ‘De winkel van Mevrouw Rinkel’, waar je je fiets, step of ander vervoersmiddel met ‘groene wieltjes’, een leuke make-over kunt geven.

Ook zijn er verschillende doorlopende ‘steek de handen uit de mouwen’-ateliers en -workshops voor klein en groot.

Het volledige programma is te vinden op: www.ccstrombeek.be/doordebomen2019