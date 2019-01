Falend cameradetectiesysteem zet Humbeek-Sas zeker vier maanden zonder brug Schip knalt tegen zakkend wegdek Dimitri Berlanger

17u07 3 Grimbergen Op het drukke kanaal Brussel-Schelde is vanochtend een schip geladen met 1,2 ton zand tegen de brug aan Humbeek-Sas gevaren. De brug kwam naar beneden op het moment dat het schip er onder ging. Daarbij zijn geen gewonden gevallen, maar de schade is immens. Het zal zeker drie à vier maanden voor de brug hersteld is. Zowel het scheepvaart- als wegverkeer ligt volledig stil. De inzet van een veerpont voor voetgangers en fietsers wordt onderzocht.

Volgens de eerste vaststellingen stond het brugdek donderdagochtend omstreeks 8.30 uur omhoog om een schip door te laten. Toen een tweede schip onder de brug wilde varen, kwam het brugdek echter naar beneden. De brug wordt via een camerasysteem bestuurd en mogelijk registreerde de camera het tweede schip niet. Daardoor kwam het brugdek naar beneden en kon de kapitein, van de Maranta, een vrachtschip met 1,2 ton zand aan boord, de botsing onmogelijk nog vermijden. De klap was enorm, want het brugdek schoof zowat vijf meter op.

“Ik verschoot van een luid aanzwellend gerommel en keek door het venster”, zegt buurtbewoonster Isabelle Vleminckx. “Toen zag ik dat bedieningshuisje in mekaar storten. Zoiets had ik nog nooit gezien. Al een geluk dat er niemand gewond is geraakt. Het betonnen schuilhuisje waar mensen vaak even gaan schuilen als de brug open is, werd helemaal verpletterd. Ik woon hier nu al veertig jaar en we hebben hier al wat meegemaakt met de brug. Twee keer is er een boot tegen gevaren zoals nu, één keer is ze naar beneden gevallen en één keer hing ze scheef.”

‘Ik zat in mijn zetel te eten voor het venster en zag dat de brug als een schommel naar omhoog ging’ Lydie Geysels, buurtbewoonster

Evacuatie

Getuigen hadden ook gesignaleerd dat de betonnen brugpijlers zich zouden verzet hebben. Na een eerste controle leek er op het eerste gezicht met de constructie niets aan de hand. De brandweer liet uit voorzorg toch een aantal woningen evacueren tot er absolute zekerheid was over de stabiliteit.

Bewoonster Lydie Geysels (81) moest noodgedwongen een tijdlang onderdak zoeken bij haar buurvrouw Isabelle aan de overkant van het kanaal . “Ik zat in mijn zetel te eten voor het venster en zag dat de brug als een schommel naar omhoog ging. Ik maak mij niet erg ongerust. Die pijler gaat volgens mij niet omvallen, maar het is gewoon vervelend dat ze niet zeggen hoe lang dat het gaat duren.” In de namiddag kwam er zekerheid en mocht iedereen terug naar huis. “We zijn er vrij gerust in wat de stabiliteit betreft maar het zal wel nog verder in detail onderzocht worden”, zegt schepen van Mobiliteit Philip Roosen (N-VA).

Vier maanden tot nieuwe brug

Het brugdek is door de klap vijf meter verschoven. “Dit probleem zal ongetwijfeld niet meteen opgelost kunnen worden”, bevestigde woordvoerder Kevin Polfliet van de Vlaamse Waterweg, wat iedereen al kon vermoeden. “Een aannemer zal in eerste instantie het brugdek moeten weghalen en pas nadien kan de volledige schade opgemeten worden.”

Prioriteit wordt gegeven aan het vrijmaken van de doorvaart voor schepen richting en komende van Brussel. “Het brugdek zal eerst met tegengewichten verzekerd worden. Dan zal het gevaarte losgekoppeld worden en weggevoerd worden. Dit zal ongeveer een week in beslag nemen”, stelt Roosen.

Een nieuwe brug zal langer op zich laten wachten. “Volgens de huidige prognoses rekenen we op drie à vier maanden. Het zou zelfs kunnen dat we tot de zomervakantie ‘zoet’ zijn.”

Het scheepvaartverkeer ondervindt veel hinder maar ook voor het wegverkeer is het ongeval dramatisch. Het lokale wegverkeer dient om te rijden via de Verbrande Brug (Grimbergen) of de Jan Bogaertsbrug in Kapelle-op-den-Bos. “Voor het zware verkeer dat van de oostkant komt wordt een ruime omleiding voorzien via de A12 en E19 om dan afrit Grimbergen te nemen. We kunnen die vrachtwagens gewoon niet door Kapelle en Zemst-Laar laten rijden”, aldus nog Roosen.

Grimbergen dringt samen met Zemst ook aan op de ingebruikname van een veerpont voor voetgangers en fietsers. De Vlaamse Waterweg zal die vraag onderzoeken.