Extra patrouilles om inbraken tegen te gaan 31 maart 2018

02u59 0

De politie van Grimbergen heeft de afgelopen dagen extra patrouilles ingezet om inbraken in appartementen tegen te gaan. "Onze inspecteurs stelden vast dat veel inkomhallen van appartementen gemakkelijk te betreden zijn. Ofwel staan de deuren open, ofwel openen de bewoners probleemloos, "in goed vertrouwen" de deuren. Eens in het gebouw hebben de malafide personen natuurlijk vrij spel", klinkt het bij de politiezone. De politie roept daarom op aan de bewoners van de appartementen om bij de eigenaar of syndicus aan te dringen om deuren en sloten te laten herstellen en niet zomaar iederen binnen te laten. (VDBS)