Extra parking op Gemeenteplein 24 maart 2018

Om de parkeerproblematiek tijdens de grote werken wat te milderen, heeft de gemeente beslist om op het Gemeenteplein tijdelijk extra parkeerplaatsen in te richten. Dat plein is momenteel deels een parking en deels groenzone. Op een groot deel van de groenzone komt extra parkeergelegenheid. Daartoe werden al een aantal bomen gerooid en groenelementen verwijderd. De mooiste bomen mogen wel blijven staan. Er wordt ook nagegaan hoe het parkeren rondom het plein verbeterd kan worden. Het studiebureau dat ook voor de gemeente werkt in het kader van de masterplan-werken, heeft de opdracht gekregen om de plannen voor een tijdelijke parking te tekenen.





Sinds begin deze maand is het in Strombeek-Bever niet meer mogelijk om op het Sint-Amandsplein te parkeren. Binnenkort wordt het plein opgebroken om een gescheiden rioleringsstelsel en een bufferbekken aan te leggen. Op het Sint-Amandsplein bevond zich een parking van een honderdtal parkeerplaatsen. Voor inwoners die geen garage hebben en bezoekers die met de wagen komen, zal het de komende maanden dus extra moeilijk zijn om een parkeerplek te vinden. Deze fase van de werken duurt zeker tot het einde van dit jaar. (DBS)