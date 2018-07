Ex-Mamoeters schenken opbrengsten laatste fuif aan jeugd 06 juli 2018

De ex-Mamoeters, die met een laatste knalfuif nog eens een ode brachten aan hun geliefde jeugdhuis dat binnenkort wordt afgebroken, schenken de opbrengst van 6.298 euro aan feestprojecten voor de Grimbergse jeugd. "We kozen ervoor om niet één maar verschillende initiatieven te laten genieten van onze winst en dat mag echt vanalles zijn", zegt Ward Cornelissen. "We denken spontaan aan het organiseren van een optreden, fuif, of event... De enige voorwaarde is dat het initiatief een sociaal karakter heeft en het leven in de Grimbergse brouwerij wil brengen. Elk project zal afzonderlijk worden beoordeeld. De eindbeslissing blijft in onafhankelijke Mamoet-handen."





(DBS)