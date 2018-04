Evenement rond duurzame mobiliteit 13 april 2018

02u45 0 Grimbergen In het kader van het klimaatactieplan organiseert het gemeentebestuur in samenwerking met Eandis, Dats24 en Autodelen.net op donderdag 19 april een evenement rond duurzame mobiliteit. Vanaf 18 uur zullen geïnteresseerden op de parking aan de sporthal Prinsenbos testritten kunnen maken met elektrische voertuigen en fietsen en wagens die op CNG of waterstof rijden.

In het gemeentehuis worden er vanaf 19.30 uur infosessies gehouden waar de aanwezigen meer te weten zullen komen over duurzame mobiliteit, elektrische laadpalen en autodelen. De gemeente wil duurzame mobiliteit maximaal promoten om zo de CO2-doelstellingen uit het klimaatplan te bereiken. Eerder gaf de gemeente zelf al het goede voorbeeld door CNG-wagens en elektrische fietsen aan te kopen voor de eigen diensten.





In Grimbergen zijn er op dit moment op het openbaar domein vier laadpalen voor elektrische wagens. Eandis gaat dat aantal tegen 2020 optrekken tot elf. Dit jaar worden er twee extra palen geplaatst, namelijk op de parking 'Ter Wilgen' in Grimbergen en op de parking van het zwembad 'Pierebad' in Strombeek-Bever. Deelnemen aan het evenement duurzame mobiliteit is gratis.





Inschrijven kan via www.grimbergen.be/e-loket. (DBS)