Elke Wouters (N-VA) legt eed af in Vlaams Parlement DBS

06 december 2018

16u42 0 Grimbergen De Grimbergse Elke Wouters (N-VA) heeft in het Vlaams Parlement de eed afgelegd als volksvertegenwoordiger. Ze volgt er Bart Nevens (N-VA) op, die verhuist naar de deputatie van Vlaams-Brabant. “Het zijn grote schoenen om te vullen, maar ik ga deze kans met beide handen grijpen”, zegt Wouters, die daartoe wel maar een paar maanden tijd krijgt. Eind mei staan er namelijk alweer Vlaamse verkiezingen op het programma.

De 32-jarige Wouters zette al bij de verkiezingen in 2006 haar eerste stappen op het politieke toneel. Sinds 2012 zetelt ze in de Grimbergse gemeenteraad en ze was zes jaar provincieraadslid. Na het behalen van een master in de criminologie ging ze aan de slag als raadgever ‘Welzijn en Gezin’ op het kabinet van Geert Bourgeois en later dat van Liesbeth Homans. “Als kabinetsmedewerker heb ik heel wat ervaring opgedaan die ik nu kan meenemen naar het parlement”, aldus het nieuwbakken parlementslid.

In de commissie voor Leefmilieu en die voor Brussel en Vlaamse Rand zal ze zich onder meer inzetten het behoud van de open en groene ruimte in de Vlaamse Rand en voor een efficiënte afvalverwerking. Ook de vernieuwde kinderbijslag (‘Groeipakket’) wordt één van haar stokpaardjes. “Ik heb op het kabinet zeer actief meegewerkt aan het decreet Groeipakket. Het is heel bijzonder om dat dossier nu als parlementslid verder op te volgen”, besluit Wouters.