Elke Wouters en Philip Roosen op N-VA-kieslijsten

12 februari 2019

18u57 0 Grimbergen Vlaams parlementslid Elke Wouters en eerste schepen Philip Roosen uit Grimbergen staan respectievelijk op de 7de en de 13de plaats van de N-VA lijst voor het Vlaams Parlement en de Kamer.

Elke Wouters is 32 en zette in 2006 haar eerste stappen in de politiek als OCMW-raadslid en later als gemeenteraadslid in Meise. Na haar studies maatschappelijk werk en criminologie stapte ze ook beroepsmatig in de politiek. Eerst werd ze raadgever op kabinet van Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois, daarna vervulde ze diezelfde functie op het kabinet van Vlaams viceminister-president Liesbeth Homans.

In 2012 verhuisde ze naar Grimbergen, waar ze onmiddellijk verkozen werd als gemeente- en provincieraadslid. Eind 2018 werd Elke als opvolger van Bart Nevens lid van het Vlaams Parlement. Ze legt daar vooral de nadruk op dossiers rond het Groeipakket en een efficiënte afvalverwerking. “Ik ben al lange tijd actief als lokale mandataris en vorige legislatuur was ik ook provincieraadslid. Die ervaring wil ik meenemen naar het Vlaams Parlement om de belangen van Grimbergen en de Vlaamse Rand daar te verdedigen”, legt Wouters uit.

Op de 13e plaats van de Kamerlijst staat Grimbergs eerste schepen Philip Roosen. Hij is professor aan de Universiteit Gent en engageerde zich 10 jaar geleden in de politiek. Eerst als secretaris en gedurende de afgelopen zes jaar als voorzitter van de Grimbergse N-VA. Na zes jaar oppositie werd hij recent eerste schepen en schepen van mobiliteit, cultuur en dierenwelzijn. Hij is tevens lid van de nationale partijraad, secretaris van het arrondissementeel bestuur Halle- Vilvoorde en lid van het comité van toezicht van de partij. Hij zetelt tevens in vele raden en commissies.

“Deze stap is voor mij een verlengde van mijn jarenlang engagement voor de partij. Ons land staat voor grote uitdagingen op vele vlakken en daar wil ik een sterke meerwaarde betekenen”, aldus Philip Roosen.