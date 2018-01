Eindelijk cameraschild rond Grimbergen GEMEENTE VULT ALS LAATSTE LEEMTE OP DIMITRI BERLANGER

02u56 0 Foto Lukas Onder meer aan het op- en afrittencomplex van de ring komen er ANPR-camera's. Grimbergen Voor het einde van het jaar komen er ANPR-camera's aan het op- en afrittencomplex van de ring, de rotonde Strombeeklinde met de Romeinsesteenweg en de buurt van de Antwerpse- en Nieuwelaan. "We leggen de prioriteit daar waar zich de meeste inbraken voordoen", zegt korpschef Jurgen Braeckmans.

Het nieuws komt als een laat nieuwjaarscadeau. Eindelijk krijgt Grimbergen camera's met nummerplaatherkenning. En dat werd tijd, want met elke nieuwe inbrakenplaag of ander crimineel feit klonk de roep vanuit de bevolking almaar luider. De gemeenteraad heeft nu een cameraplan goedgekeurd. "Het dossier moet nog een administratieve weg volgen - het raamcontract moet nog toegekend worden, en dan is er nog de installatie en het testen - maar ik hoop dat ze tegen eind dit jaar functioneren", zegt korpschef Jurgen Braeckmans van de politiezone Grimbergen."





Laatste zone

Tegenover de buurgemeentes en omliggende politiezones - VIMA, KASTZE, KLM en AMOW - hinkte Grimbergen achterop. "Maar daar komen we dus aan tegemoet. In 2019 komt er ook nog een mobiele ANPR-camera bij die zal geïnstalleerd worden op een politiewagen. Daarna zullen we eventueel het aantal camera's nog uitbreiden, maar dat is nog toekomstmuziek."





Grote invalswegen

De slimme camera's komen voornamelijk aan de grote invalswegen: met name het op- en afrittencomplex van de ring, de rotonde Strombeeklinde met de Romeinsesteenweg en de omgeving van de Antwerpse- en Nieuwelaan. "Niet toevallig zijn het de zwarte vlekken in onze gemeente. In die omgeving worden de meeste inbraken gepleegd en rondtrekkende bendes moeten er dus passeren. Iedereen wil wel zo'n camera in zijn straat, maar het spreekt voor zich dat we prioriteiten stellen."





Grimbergen heeft voorlopig gebudgetteerd dat het zelf de beelden zal binnenkrijgen en verwerken. "Maar we sluiten liever aan op de nationale of provinciale server. We gaan bekijken wat het meest interessant is."





Zelf verwerken

De beelden zullen alleszins niet permanent in de gaten worden gehouden. De camera's zullen wel de nummerplaat van elk voorbijrijdend voertuig 'herkennen' en meteen kruisen met data uit een aantal (politie)databanken. De hamvraag is dan met welke databanken. "We zullen keuzes moeten maken. Het is evenzeer een strafbaar gegeven, maar je wilt niet weten hoeveel niet-verzekerde of ongekeurde voertuigen er rondrijden. Het is onmogelijk om daar telkens mankracht voor in te zetten. Aan de hand van de gekozen 'filtering' zal er een signaal komen elke keer als er een 'geseinde' wagen voorbij rijdt. Onze interventieploegen zullen die meldingen ook binnenkrijgen en dus meteen kunnen reageren. Er komen hoe dan ook twee personeelsleden bij voor de verwerking van data in ons korps, maar dat is ruimer dan enkel het ANPR-gegeven."





De eenmalige installatiekost voorzien voor de camera's bedraagt 225.000 euro.