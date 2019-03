Einde verhaal voor openluchtzwembad De Lammekes Dimitri Berlanger

05 maart 2019

09u12 0 Grimbergen Het gemeentebestuur heeft beslist om het openluchtzwembad Lammekes in de Veldkantstraat niet meer te openen. De infrastructuur is te verouderd en vertoont te veel mankementen. Het college gaat nu op zoek naar een nieuwe invulling.

Daarmee komt een einde aan een deel jeugdsentiment voor heel wat Grimbergenaren. In de zomermaanden was het er vaak over de koppen lopen. De voorbij jaren vond de gemeente maar moeilijk redders om het zwembad te bemannen. Vorig jaar bleef het zelfs volledig dicht.

“De infrastructuur van het openluchtzwembad is zo verouderd dat de kostprijs voor de herstellingen niet meer te verantwoorden is”, zegt Sportschepen Tom Gaudaen (Open Vld). “Zo vertonen de waterleidingen lekken waardoor er bij een opening grote hoeveelheden zuiver water rechtstreeks naar de riolering lopen. Een dergelijke toestand is ecologisch niet aanvaardbaar. Om dit te verhelpen zou er een gesloten circuit geïnstalleerd moeten worden zodat het water via een filter gerecupereerd kan worden. Ook het dak moet hersteld worden.”

“Voor de uitbating van het zwembad, zouden eveneens heel wat gebreken opgelost moeten worden. Het toegangssysteem is niet meer operationeel, de poortjes moeten hersteld worden en het kassasysteem is niet meer hedendaags.”

Het zwembad was gewoonlijk open in de maanden juli en augustus, maar vorig jaar bleef het dicht omdat de gemeente geen redders kon vinden.

Het overdekte zwembad Pierebad in deelgemeente Strombeek-Bever blijft wel gewoon open. “Daar gebeurden vorig jaar nog enkele grondige herstellingen. De redderscursus voor de paasvakantie in het Pierebad is trouwens volgeboekt. De gemeente plant om de openingsuren van het zwembad tijdens de zomervakantie, net als vorig jaar, te verruimen.”

Wat er in de toekomst gaat gebeuren op de locatie van de Lammekes, heeft de gemeente nog niet beslist. Dat wordt verder onderzocht. Het is de bedoeling om te gaan voor een project met meerwaarde voor alle Grimbergenaars.