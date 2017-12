Einde van jarenlange traditie: geen levende kerststal meer KONING VOETBAL REGEERT NU OOK OVER KERSTMIS IN HUMBEEK WOUTER HERTOGS

02u27 0 Foto Baert Organisator Humbeek Sas Events heeft een voetbalkerststal als alternatief geplaatst. Grimbergen Voor het eerst in jaren staat er geen levende kerststal meer in Humbeek. "Toch maar saai", klinkt de kritiek bij vele inwoners. Organisator Humbeek Sas Events verdedigt zich. "Door een samenloop van omstandigheden was het onmogelijk om opnieuw een levende kerststal te brengen. Wel is er een 'voetbalkerststal' als alternatief."

Sinds mensenheugenis was het de gewoonte dat aan de brug in Humbeek een wel zeer speciale kerststal werd geplaatst. Een kerststal met echte mensen in, waarmee de tijd van 'ons kindeke Jezus' herleefde. Vele gezinnen met een pasgeboren baby maakten hiervan gebruik om hun kind in de kribbe te leggen naast de levensechte personages en dieren. Het resultaat was een foto die het nog decennia goed zou doen in menig fotoalbum. Niets van dit alles dit jaar, tot onvrede van sommige inwoners die het 'wat saai' vinden zonder de traditionele stal. Humbeek Sas Events, de organisator achter de stal, nuanceert echter. "Het is niet dat er niets staat dit jaar. De Driekoningenhappening staat in het teken van het wereldkampioenschap voetbal dat deze zomer plaatsvindt. Zo worden Lukaku, De Bruyne en Courtois afgebeeld als de koningen op de affiche en op vele tekeningen van de kinderen. Daarom hebben we besloten om ook Kerstmis al in het teken van het groot voetbalfeest te stellen", nuanceert André Van Laer van het organisatiecomité.





Geen acteurs

Bovendien waren er nog andere obstakels die een levende kerststal verhinderden. "Bij de opbouw was het dat sneeuwweer enkele weken geleden, waardoor het niet doorging. Ook waren er nog openbare werken op het terrein die de voorbereiding verstoorden", aldus Van Laer. Het essentieelste voor een dergelijke kerststal zijn echter de acteurs. En ook hier rezen er problemen. "Er zijn tegenwoordig nog weinig mensen te vinden die een hele dag door weer en wind in die stal willen staan. Zonder deze mensen, is er geen levende stal. Ook de geschikte dieren vinden is niet zo gemakkelijk", aldus de organisator. "Het is dus een probleem om de traditie in stand te houden, zeker met deze samenloop van omstandigheden.





Uitgedoofd

Volgens de organisatie is het verdwijnen van de levende stal geen ramp. "Er zijn inderdaad mensen die vinden dat het toch maar sober is in dit fomat. Toch zijn er anderen die deze 'voetbalstal' net heel leuk vinden. Vroeger maakten we zelf de foto's van de mensen die hun baby in de kerststal legden, maar sinds enkele jaren neemt iedereen zelf foto's met de smartphone. Mede daarom merkten we ook wel dat de 'show' elk jaar een wat minder werd. Het gebeuren was misschien wel wat afgezwakt en raakte uitgedoofd", besluit Van Laer.





Of er volgend jaar opnieuw een levende kerststal komt, is nog niet beslist. Op 6 januari is er wel al zeker de negentiende Driekoningenhappening aan de brug.