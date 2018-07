Eddie Boelens trekt Groen-lijst met 19 nieuwe namen 31 juli 2018

Groen trekt naar de kiezer met een lijst met daarop liefst 19 nieuwe kandidaten waarvan zes in de top tien. Lijsttrekker is huidig schepen Eddie Boelens. Lijstduwers zijn Marijke Theunis en huidig OCMW-raadslid Marnix Snauwaert. "De inwoners mogen van ons een positieve, constructieve en propere politiek verwachten waarbij we de echte noden aanpakken. Een goed idee, van wie het ook komt, blijft een goed idee", aldus Boelens. "Als gemeente zijn we geen eiland in de wereld. Wat we lokale politiek noemen, is in vele opzichten ook bovenlokaal en mondiaal. Niets doen is echter geen optie. In Grimbergen zullen we op veel manieren mee aan de kar duwen."





Op de vernieuwde website (www.groengrimbergen.be) kan je kennis maken met de meeste kandidaten. (DBS)