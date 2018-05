Dronken man gearresteerd na achtervolging 28 mei 2018

De politie van Grimbergen heeft vrijdagnacht na een achtervolging een 63-jarige dronken bestuurder opgepakt. Bij een eerdere controle had de man geweigerd zijn voertuig achter te laten. Hij werd tegengehouden voor zijn onaangepast rijgedrag en dronkenschap. Vervolgens reed hij weg in de richting van een politie-inspecteur. Die kon maar net op tijd aan de kant springen. In Zemst kon de man klemgereden worden en werd hij gearresteerd. Na zijn arrestatie werd hij een nacht in een politiecel opgesloten. Bij zijn vrijlating zaterdagochtend kreeg hij een dagvaarding mee om zich eind juni voor de correctionele rechtbank te komen verantwoorden voor weerspannigheid. (VDBS)