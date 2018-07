Dronken bestuurder rijdt agent bijna van de weg 06 juli 2018

02u46 0

Een 63-jarige Zemstenaar riskeert een celstraf van 6 maanden met uitstel na een dolle achtervolging door de politie. Op 25 mei werd de man tegengehouden op de Veldkantstraat in Grimbergen. Hij was op restaurant gegaan en had te diep in het glas gekeken waardoor hij zigzaggend over de straat reed. De politie hield zijn voertuig tegen, maar terwijl de inspecteurs zijn identiteitsgegevens aan het noteren waren, reed de man verder. Een van de inspecteurs kon nog net op tijd aan de kant springen. In Zemst kon de man klemgereden worden en werd hij gearresteerd. Vervolgens werd hij een nacht in een politiecel opgesloten. "Zijn we niet wat te oud geworden voor dergelijke spelletjes?", aldus het parket, "Door in te rijden op die agent hebt u gewapende weerspannigheid gepleegd." De verdediging vraagt om een werkstraf. Uitspraak op 4 september.





(WHW)