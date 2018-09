Dronken bestuurder rijdt agent bijna van de weg 06 september 2018

Een 63-jarige man uit Zemst is veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur na een dolle achtervolging door de politie. Op 25 mei vorig jaar werd de man tegengehouden op de Veldkantstraat. Hij was op restaurant gegaan en had te diep in het glas gekeken waardoor hij zigzaggend over de straat reed. Ondanks de uitdrukkelijke vraag van de agenten, weigerde de man zijn voertuig, een BMW, achter te laten. Vervolgens reed hij weg in de richting van een politie-inspecteur die ondertussen zijn identiteitsgegevens aan het noteren was. Die kon maar net op tijd aan de kant springen. In Zemst kon de man klemgereden worden en werd hij gearresteerd. Na zijn arrestatie werd hij een nacht in een politiecel opgesloten. Het parket had een celstraf van zes maanden met uitstel gevorderd, maar de rechter achtte een werkstraf gepaster. Wel werd zijn BMW verbeurd verklaard. (WHW)