Drieste inbrekers vechten met bewoner 13 augustus 2018

02u28 0 Grimbergen Inbrekers hebben een bewoner van de Oude Schapenbaan hardhandig aangepakt in zijn eigen woning. De bewoner werd overgebracht naar het ziekenhuis.

De feiten dateren van de nacht van donderdag op vrijdag. Rond één uur drongen een viertal personen de woning binnen. Ze gebruikten daartoe een voorhamer, waarmee ze één van de ruiten aan diggelen sloegen. Binnen kwamen ze oog in oog te staan met de bewoner die net als zijn vriendin nog wakker was.





Het kwam tot een handgemeen waarbij de man flink wat klappen te verduren kreeg. De daders gingen er vervolgens vandoor met cash geld in een klaarstaande vluchtwagen.





Volgens het parket Halle-Vilvoorde moest de man naar het ziekenhuis voor verzorging, zijn vriendin bleef ongedeerd. Het labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. (DBS)