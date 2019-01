Driekoningen kondigen 20ste feesthappening aan DBS

04 januari 2019

17u30 0 Grimbergen Aan de brug van Humbeek wordt zaterdag al voor de 20ste keer de Driekoningenhappening georganiseerd. Zoals de traditie het wil, trekken de Driekoningen sinds vrijdagmiddag al zingend van deur tot deur om de festiviteiten aan te kondigen en iedereen uit te nodigen.

Er wordt door vzw Humbeek Sas Events weer geen enkele moeite gespaard om het terrein om te toveren in een feestdorp met tal van chalets die bemand worden door acht lokale verenigingen en een waaier aan lekkers aanbieden.

Voor de kinderen is er zaterdag vanaf 16 uur een gratis optreden van clown Papa Chico in de verwarmde feesttent. Hij belooft er een speciale show van te maken want het is al de 25ste keer dat hij naar Humbeek komt.

Nieuw dit jaar is de vuurshow die plaatsvindt op het terrein vanaf 19 uur. Om 20.45 uur barst het traditionele vuurwerk boven het kanaal los waarna dj Koenius de ambianceplaatjes aan mekaar rijgt.