Drie nieuwe ‘Does’ in het MOT DBS

31 maart 2019

08u37 0 Grimbergen Het Museum voor Oudere Technieken (MOT) biedt van april tot en met september opnieuw ‘Does’ aan. Dat zijn workshops van een halve of hele dag waarbij je kan kennismaken met bepaalde verloren gewaande technieken.

Dit jaar start het MOT met drie nieuwe Does. Op 6 april begint de workshop ‘takkenbos’ binden. Daarbij maak je kennis met verschillende bindtechnieken, types van bindpaarden en het maken van een houtmijt. Er wordt een voorraad takkenbossen aangelegd om later te gebruiken in de bakoven.

Ook nieuw is Archeokook-Doe (4 mei) waarbij je samen met een foodarcheoloog ontdekt hoe vergeten dagelijkse bereidingswijzen en producten vandaag opnieuw vernieuwend kunnen zijn. Tijdens de Touwtwijn-Doe (15 juni) leer je dan weer hoe je touw kan maken van brandnetel, bast van bomen, vlas en andere planten die geschikte vezels hebben.

De Does zijn toegankelijk voor zowel gevorderden als beginners met of zonder voorkennis en worden gegeven door ervaren begeleiders. De workshops zijn gericht op volwassenen, maar afhankelijk van het thema kunnen ook jongeren aansluiten. De Does vinden plaats aan het Guldendal of aan de Liermolen te Grimbergen.

Voor het volledige aanbod en de inschrijvingen kan je terecht op www.mot.be