Drie nieuwe 'Does' bij het MOT 26 april 2018

Het MOT (Museum voor Oudere Technieken) biedt van juni tot en met september 'Does' aan. Dat zijn workshops van een halve of hele dag. Het zijn korte kennismakingen met een bepaalde techniek en zijn bedoeld als smaakmaker. Ze zijn gericht op volwassenen, maar afhankelijk van de 'Doe' kunnen ook jongeren aansluiten. De 'Does' vinden plaats in het Guldendal of aan de Liermolen te Grimbergen. Dit jaar wordt er gestart met drie nieuwe 'Does' waarbij weven, koper drijven en vuur centraal staan. Meer info www.mot.be (DBS)