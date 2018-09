Drie dagen kermis en jaarmarkt 01 september 2018

De jaarlijkse kermis en jaarmarkt strijken dit weekend weer neer in het centrum van Grimbergen. Vandaag is er vanaf 9 uur in en rond het Prinsenbos de traditionele jaarmarkt met nationale prijskampen van paarden, hoornvee, ezels, en shetlanders. Een publiekstrekker zijn zeker de wedstrijden voor trekpaarden. In de omgeving van het Kerkplein is er ook een koopjesmarkt van 9 tot 14 uur. Voor gezinnen met kinderen is er opnieuw een mooi programma tijdens kids@jaarmarkt. Van 9.30 tot 12.30 uur kunnen kinderen in het Prinsenbos terecht voor een gevarieerd aanbod met workshops, animatie, grime, volksspelen en een springkasteel. Tussen 10 en 12 uur is er voor de allerkleinsten een meet & greet met Nijntje en om 11.30 uur betreedt de populaire band De Bende het podium. Op maandag om 18.30 uur komen de koersliefhebber aan hun trekken met het jaarmarktcriterium Jef Mensalt. (DBS)