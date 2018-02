Dorpskern wordt opengegooid GEMEENTE LAAT ONDER MEER BUFFERBEKKENS EN GESCHEIDEN RIOLERINGSSTELSEL AANLEGGEN DIMITRI BERLANGER

14 februari 2018

02u43 0 Grimbergen Als alles volgens plan verloopt, start in maart een nieuw onderdeel van de realisatie van het 'masterplan Strombeek-Bever' met bijhorende rioleringswerken. Deze fase, die loopt van de Kloosterstraat tot aan het Gemeenteplein, zal de meest ingrijpende zijn en een grote impact hebben op de dorpskern.

Onder het Sint-Amandsplein en het Gemeenteplein zullen er bovendien ook bufferbekkens komen om wateroverlast tegen te gaan. Komende maandag wordt een informatieavond georganiseerd.





De gemeente en de nv Aquafin bouwen al enkele jaren in opdracht van de VMM (Vlaamse Milieu Maatschappij) een infrastructuur uit om regenwater en vuil water van elkaar te scheiden door het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel. In Strombeek-Bever werden dergelijke werken in de Ringlaan al afgerond.





"Het plan is dat nu in een volgende fase de rioleringen van de Kloosterstraat, het Sint-Amandsplein, de Wemmelsestraat, het Gemeenteplein en de Jan Mulsstraat aangepakt worden", legt schepen van Openbare Werken Chris Selleslagh (Open Vld) uit. "Onder het Sint-Amandsplein en het Gemeenteplein zullen er bovendien ook bufferbekkens komen om wateroverlast tegen te gaan."





Alles in één keer

Aangezien de betrokken straten en pleinen opgebroken worden, wil het gemeentebestuur van de gelegenheid gebruikmaken om ze meteen te herinrichten en de ondergrondse nutsleidingen (water, elektriciteit, gas, telecommunicatie...) te vervangen. "Zo willen we voorkomen dat ze een tweede maal opgebroken zouden moeten worden. Ook in de Meisestraat en de Poststraat vonden recentelijk gelijkaardige werken plaats."





Gelijktijdig met de wegenwerken zijn er ook een aantal andere infrastructuurwerken lopende of gepland in Strombeek-Bever. De gemeentelijke basisschool 't Villegastje, die al jaren kampt met een capaciteitsprobleem, wordt uitgebreid en op de hoek van de Wemmelsestraat met de Victor Soensstraat komt er een nieuw gebouw voor de bibliotheek, het OCMW en aanvullende diensten.





Troeven uitspelen

Het gemeentebestuur heeft de voorbije jaren samen met een studiebureau een masterplan voor Strombeek-Bever uitgetekend. De bedoeling van dit masterplan is om de deelgemeente terug aantrekkelijker te maken en de troeven van Strombeek-Bever maximaal uit te spelen.





Maandagavond 19 februari om 20 uur vindt een informatieavond plaats in CC Strombeek. Daarbij wordt het verloop van de werken toegelicht en wordt er meer informatie gegeven over wegomleidingen en maatregelen voor het openbaar vervoer en de schoolgaande jeugd.