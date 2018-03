Doe mee aan 'Grote Lenteschoonmaak' 22 maart 2018

Grimbergen neemt voor de zevende keer deel aan de Vlaamse Grote 'Lenteschoonmaak'. Nog tot 23 maart trekken de Grimbergse scholen erop uit om hun schoolomgeving zwerfvuilvrij te maken. Op zaterdag 24 maart wil de gemeente met zoveel mogelijk inwoners, verenigingen, wijkcomités en politieke mandatarissen overal in Grimbergen opruimen. Je kan vanaf 13.30 uur terecht op verschillende locaties in de gemeente. De gemeente zorgt voor gratis handschoenen, grijpers, vuilniszakken en fluohesjes. Wie wil meehelpen geeft bij voorkeur een seintje via mail aan milieu@grimbergen.be. Na afloop van de opruimactie is er in de raadzaal van het gemeentehuis om 16 uur een bedankingsreceptie met een hapje en een drankje voor de deelnemers. (DBS)





