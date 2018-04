Dodelijk arbeidsongeval bij Caterpillar 18 april 2018

02u37 0 Grimbergen Op het bedrijfsdomein van Caterpillar in Grimbergen is gisteravond omstreeks 18 uur een man overleden nadat hij onder een container terechtkwam.

De feiten worden bevestigd door de brandweerzone Vlaams-Brabant West. Het zou gaan om Wim D., die als chauffeur aan de slag was bij het Antwerpse transportbedrijf Van Moer. De precieze omstandigheden en de oorzaak van het ongeval zijn voorlopig nog onduidelijk. Wel zou het slachtoffer op slag dood geweest zijn. Het arbeidsauditoraat heeft een onderzoek ingesteld.





Mogelijk was er een defect aan de rem van de oplegger waar het slachtoffer mee aan het werk was. (VDBS)