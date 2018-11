Digitale quiz in bibliotheek DBS

19 november 2018

18u04 0 Grimbergen In de bibliotheek kan je op 23 november deelnemen aan een digitale quiz.

In een team van vier personen beantwoord je de vragen over literaire hoogstandjes of het wereldnieuws digitaal dankzij het interactieve platform QuizWitz. De quiz start om 20 uur. Elk team van vier personen brengt zelf één opgeladen tablet of smartphone mee. Inschrijven kan via grimbergen.bibliotheek.be, 02 267 56 61 of via bibliotheek@grimbergen.be.