Dieven viseren kelders DBS

25 januari 2019

12u39 0 Grimbergen De lokale politie van Grimbergen kreeg de voorbije dagen opmerkelijk veel oproepen voor diefstallen uit kelders en gemeenschappelijke garages in Strombeek-Bever.

De politie roept dan ook op om aandacht te schenken aan onbekenden die zich in die ruimtes begeven of in de buurt rondhangen. Bij twijfel wordt ook aangedrongen om de politie te bellen.