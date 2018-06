Dievegge krijgt tien maanden cel 29 juni 2018

Een 65-jarige vrouw uit Erps-Kwerps is veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien maanden voor loondiefstal. De vrouw werkte sinds 2010 bij een droogkuis in Grimbergen. Bij een inventaris kwam aan het licht dat er een serieus geldtekort was. De vrouw gaf meteen toe dat zij uit geldnood gestolen had. Haar werkgever besloot haar een tweede kans te geven, maar na enkele maanden bleek er opnieuw tweeduizend euro te weinig in de kassa te zitten. Hierop werd ze ontslagen en diende de zaakvoerder klacht in. Het bedrijf kreeg een schadevergoeding van 9.467 euro. In 1986 werd de vrouw al eens veroordeeld voor loondiefstal. (WHW)