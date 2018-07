Diamanten huwelijk voor Petrus en Melanie 17 juli 2018

Petrus Muyldermans (85) en Melanie Apostel (80) hebben hun diamenten huwelijk gevierd. Het mooie paar trouwde 60 jaar geleden, op 14 juli 1958. Daarom werden ze door de gemeente in het bijzijn van hun familie en vrienden in de bloemetjes gezet. Petrus en Melanie leerden elkaar kennen op een bal in Zemst. De vonk sloeg over en drie kinderen volgden. Ondertussen groeide de familie nog aan met 4 kleinkinderen. "Ik weet niet of er echt een geheim is voor een goed huwelijk. Wij zijn gewoon gelukkig samen. Héél gelukkkig", aldus Melanie.





(WHW)