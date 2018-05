Diamanten huwelijk voor Jozef en Joanna 29 mei 2018

Jef Gabriëls (83) en Joanna Thielemans (85) hebben hun diamanten huwelijk gevierd. Het mooie paar trouwde 60 jaar geleden, in 1958 in Wolvertem, Omdat ze naast elkaar woonden en opgroeiden stond het in de sterren geschreven dat ze ooit in het huwelijksbootje zouden stappen. De twee natuurliefhebbers hebben een dochter, Nicole. Samen met hun familie en vrienden genoten ze op een zonnige zaterdag van een glaasje. Als geschenk voor hun 60 jaar huwelijk kregen ze een waardebon van 120 euro. We wensen het paar nog vele gelukkige jaartjes samen toe.





(WHW)